Você sabia que faz parte de um sistema que traz consigo dores, medos, relacionamentos malsucedidos, ansiedade, insegurança, vícios,angústias, depressão e escassez financeira? Para quem necessita desenvolver as relações intra e interpessoais, as notícias são boas. A profissional Wania Guimarães abriu nesta semana as portas do estúdio dela em Formiga.

O foco do trabalho de Wania é o desenvolvimento humano e profissional do paciente. Ela é facilitadora de Barras de Access, Consteladora Familiar Sistêmica e Organizacional, e Practitioner PNL (Programação Neuro Linguística)

Segundo a profissional,a união destas três técnicas faz a diferença para um processo de mudança mais eficaz.“Com essas técnicas poderosas, auxilio no desenvolvimento pessoal e profissional do paciente, fazendo com que ele consiga descobrir o que o impede de alavancar rumo a uma vida plena realizada”.

Já imaginou um método terapêutico que pudesse tirar de sua mente tudo o que te limita e expandir sua consciência por meio de leves toques ao redor da cabeça?Pois bem, isso é possível, por meio da técnica Barra de Access, método terapêutico que permite tratar vários problemas físicos e emocionais.