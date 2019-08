A hipótese mais aceita para a formação da Lua é a do Big Splash – ou “grande impacto”.

De acordo com ela, logo após a formação do Sistema Solar, um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, se chocou de lado com a Terra, jogando ao espaço bilhões de toneladas de rochas e outros materiais, que se aglutinaram e deram origem ao satélite.

O problema é saber a época em que essa batida gigantesca teria ocorrido.

Até recentemente, as estimativas variavam de 30 a 200 milhões anos após o surgimento do Sistema Solar. Agora, um trabalho com a participação de um pesquisador brasileiro, dá uma data mais precisa: 4,51 bilhões de anos atrás, ou seja, 50 milhões de anos após a aparição do Sol e seus planetas.

No trabalho, realizado nos laboratórios de geoquímica da Universidade de Colônia, de petrologia experimental, da Universidade de Bonn – ambos na Alemanha – e de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os pesquisadores analisaram, com métodos modernos e precisos, amostras de solo e rochas coletadas na Lua pelos astronautas do Programa Apollo, da Nasa, a agência espacial americana.