Um estudo divulgado na quinta-feira (22) confirma a eficácia da vacina ChAdOx1, da AstraZeneca, contra a Covid-19 em idosos. O estudo mostra o cenário durante a transmissão da variante gama no Brasil.

A pesquisa ainda é uma pré-publicação, divulgada pela plataforma de artigos científicos “Medrxiv”. Por isso, ela ainda aguarda a avaliação de outros pesquisadores e ainda não foi disponibilizada por revistas especializadas.



O trabalho é assinado por pesquisadores de instituições brasileiras, americanas e uma de Barcelona, na Espanha. Veja os principais resultados:

“Não tínhamos muitos dados para essa população acima de 60 anos com a gama. Tínhamos poucos dados com essa variante, restritos a uma dose no Canadá. Então, é importante a gente entender se as vacinas estão funcionando”, comentou Julio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz e um dos autores.

Segundo Croda, a pesquisa apresentou o mesmo perfil de outro artigo publicado na quarta-feira (21) pela “The New England Journal Medicine”. O estudo britânico avaliou a eficácia das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer contra a variante delta, ainda em expansão no Brasil.

Ao completar o ciclo das duas doses, de acordo com essa pesquisa da “The New England”, as taxas dos dois imunizantes duplicam e, em alguns casos, quase triplicam contra a delta. No caso da AstraZeneca, a eficácia chega a 67%, com resultados entre 61,3% a 71,8%. Pesquisadores ouvidos pelo portal G1 afirmam que os dois estudos – o da gama e o da delta – apenas reforçam a necessidade de receber as duas aplicações dos imunizantes.

CoronaVac

Na quarta-feira (21), também foi publicado um estudo científico sobre a CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan.

O trabalho mostrou que a CoronaVac reduziu em 41,6% os casos sintomáticos de Covid-19 em idosos com mais de 70 anos no estado de São Paulo. A pesquisa, feita com 43 mil pessoas entre janeiro e abril, apontou ainda uma eficácia de 59% na redução de hospitalizações e de 71% para mortes provocadas pela doença.

O percentual de proteção foi calculado 14 dias após a aplicação da segunda dose da vacina, e variou conforme a idade dos indivíduos.

No grupo mais jovem, com idade de 70 a 74 anos, a eficácia foi de 61,8% na proteção contra casos sintomáticos, de 80,1% contra hospitalizações e de 86% contra mortes. Já entre os maiores de 80 anos a eficácia foi de 28% contra casos, 43,4% contra hospitalizações e 49,9% contra mortes.

Os autores do artigo afirmam que a pesquisa teve como alvo pessoas com mais de 70 anos porque este foi o grupo que recebeu a maior parte das doses de CoronaVac durante o início da campanha de vacinação.



Fonte: G1