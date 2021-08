Novo estudo da Fiocruz revela que estão subindo os indicadores de casos e mortes pela Covid-19 entre idosos no Rio de Janeiro. O número de pessoas com mais de 80 anos internadas no Estado atingiu o maior patamar desde o início da pandemia: 848 em uma semana, com 175 mortos.

É a primeira vez, desde fevereiro, que a quantidade de mortos pela doença aumenta entre as pessoas com mais de 60 anos. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio contabiliza alta de 10% nas hospitalizações, em todas as faixas etárias, e já reabre leitos Covid que haviam sido fechados.

Os pesquisadores da Fiocruz ainda estão trabalhando nos dados de São Paulo. Adiantam, porém, que a tendência de aumento de casos e mortes entre idosos paulistas é similar à do Rio.



Segundo os pesquisadores, três fatores podem explicar a escalada da Covid-19 entre os idosos. Um dos motivos é o relaxamento das medidas restritivas e o outro é a perda gradativa da proteção vacinal entre os mais velhos – os imunizantes previnem contra casos graves de Covid-19, mas não eliminam completamente esse risco, sobretudo nos grupos mais vulneráveis, como idosos.