Trinta e cinco municípios do interior de Minas devem ficar alertas para o recrudescimento da pandemia, indica o levantamento semanal sobre a situação das 853 cidades do Estado feito pelo infectologista Carlos Starling e pelo cientista de dados Bráulio Couto a partir de dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Com os números de vacinação, casos e mortes por Covid dos municípios nas duas últimas semanas, a dupla analisa a taxa de normalidade de cada cidade, utilizando a soma de seis critérios. Segundo o documento dessa quarta-feira (19), 34 municípios estão com a taxa de normalidade moderada (entre 30% e 50%), enquanto um está com um indicador baixo: Rodeiro, na Zona da Mata, onde a mortalidade por milhão de habitantes chegou a 154 entre os dias 6 e 19 de janeiro. Lá, a taxa foi calculada em 28%.

Segundo o levantamento, Belo Horizonte está com a taxa de normalidade em 68% – há duas semanas, o indicador estava em 80%. Houve uma queda no índice por conta da subida exponencial do número de casos de Covid confirmados.

“A incidência de novos casos explodiu em BH e em 70% dos municípios mineiros: subiu de 69 casos por 100 mil habitantes, entre 11 e 24 de novembro, para 315 casos por 100 mil habitantes, entre 6 e 19 de janeiro”, explica Bráulio Couto. “A mortalidade não foi afetada. Nas duas últimas semanas, está em 13 óbitos por milhão de habitantes. Já a letalidade, que mede diretamente a gravidade dos casos, caiu de 3,0% em dezembro para 1,2% em janeiro”.