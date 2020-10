Uma empresa de biotecnologia britânica está em negociações avançadas com o governo do Reino Unido para criar e fornecer linhagens do coronavírus a serem usados em testes de desafio humano de vacinas, procedimento em que os voluntários são infectados deliberadamente com o vírus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pela agência de notícias Reuters.

Nestes testes de controle rígido, os voluntários recebem uma vacina e, cerca de um mês depois, são contaminados propositalmente com a doença em condições controladas. Depois, eles são isolados em uma instalação de quarentena e monitorados para se descobrir se adoecem ou se a vacina os imunizou.

O trabalho preliminar dos testes, que pretende acelerar o processo que determina a eficiência de uma candidata a vacina contra a Covid-19, está sendo realizado pela hVIVO, uma unidade do grupo de serviços farmacêuticos Open Orphan, disse a empresa à Reuters.

“Estamos conversando com várias partes, incluindo o governo do Reino Unido, a respeito de um teste de desafio de Covid-19, e assim que um destes contratos for assinado, faremos um anúncio”, disse o presidente-executivo da Open Orphan, Cathal Friel.