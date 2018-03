Formiga sediou no domingo (11), a primeira etapa regional do 12 o Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos. O evento, promovido pela Federação Mineira de Karatê, ocorreu no Formiga Tênis Clube (Praça de Esportes).

O campeonato contou com o apoio da Secretaria de Educação e Esportes da Prefeitura de Formiga.

De acordo com o secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, o campeonato é promovido em todo o Estado e Formiga recebeu a primeira etapa dele. Além disso, foi a primeira vez que o município sediou uma etapa regional de Karatê.

“Temos prazer em apoiar a realização desses eventos esportivos, que movimentam a nossa cidade. A Praça de Esportes ficou cheia de participantes, de todas as idades. Vieram lutadores de karatê de várias cidades de Minas”, contou Cid.