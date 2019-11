Os quatorze novos promotores de Justiça substitutos, aprovados no 56º Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e empossados na última sexta-feira, 1º de novembro, em cerimônia realizada na Procuradoria-Geral de Justiça, começaram na manhã desta segunda-feira, 4 de novembro, o Curso de Preparação para a carreira, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). A capacitação tem duração de aproximadamente um mês e meio e conta com uma programação intensa, composta por aulas teóricas e práticas.

O objetivo principal do curso é proporcionar aos membros iniciantes o conhecimento sobre a organização e o funcionamento da instituição e sobre a realidade prática da atuação ministerial, com ênfase nos subsídios que auxiliem na atuação preventiva e resolutiva de conflitos, buscando-se garantir maior efetividade no exercício das funções ministeriais. Os recém-empossados conhecerão todas as coordenadorias e centros de apoio operacional do MPMG, os setores administrativos e as novidades da instituição, como os novos programas de informática que otimizarão as dinâmicas de trabalho.

Na abertura da ação educacional, os promotores de Justiça substitutos receberam as boas-vindas do diretor do Ceaf, Edson Ribeiro Baeta, do procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, do chefe de gabinete da Corregedoria, Rodrigo de Albuquerque, da ouvidora do MPMG, Maria Conceição de Assumpção Mello, do chefe de Gabinete, Carlos Henrique Tôrres de Souza, e do presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Eneias Xavier Gomes.

Antônio Sérgio Tonet destacou a importância dos promotores de Justiça para os mais diversos campos sociais, lembrando que são eles os “tutores” das políticas públicas. “A instituição e a sociedade esperam muito de vocês, ainda mais em tempos de tantas dificuldades, em que a população está muito carente dos serviços públicos. Esse curso vai proporcionar a vocês uma experiência correspondendo a pelo menos três anos de instituição”, informou.