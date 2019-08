Principal suspeita do crime que chocou Minas Gerais nesta sexta-feira (9), Sara Maria de Araújo, de 38 anos, falou à imprensa e disse que tinha como principal alvo a mãe da menina Amanda, de 6. A vítima perdeu a vida em Divinópolis onde morreu enforcada com uma corda e afogada em um balde. O corpo dela ainda foi jogado do segundo andar da residência.

“Eu queria, na verdade, a mãe. Eu não queria a criança. Se eu tivesse com um revólver era ela (a mãe) que eu iria pegar por ela ter mais ‘coração’ comigo”, disse a mulher. Perguntada se havia se arrependido, Sara disse que Amanda era “um anjo”. “Só tenho a pedir perdão, até a mãe dela. A culpada disso tudo é a mãe dela”, afirmou.

Segundo a suspeita, não foi preciso atrair a criança para a cena do crime, pois a vítima era amiga da sua filha. “Nós éramos amigas, mas a filha dela batia na minha filha também”, acusou.

O homicídio teria sido cometido em vingança contra a mãe da vítima. A detida acredita que ela a teria denunciado ao Conselho Tutelar. Sara, no entanto, não confirmou o motivo que teria levado a vizinha a delatá-la e classificou tudo como “fofoca” da comunidade.

O crime