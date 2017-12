A Coreia do Norte é a responsável pelo vírus WannaCry que atingiu empresas e hospitais ao redor do mundo em maio deste ano. É isso o que diz o governo dos Estados Unidos em um editorial publicado no jornal Wall Street Journal assinado pelo conselheiro de segurança de Donald Trump, Thomas Bossert.

Segundo Bossert, a NSA, agência de segurança dos EUA, possui evidências que comprovam o envolvimento norte-coreano na disseminação do vírus WannaCry. Ele diz ainda que o Reino Unido também atribui o ataque à Coreia do Norte, e que a Microsoft conseguiu observar o ataque até chegar a pessoas envolvidas com o governo norte-coreano.

Em maio, o WannaCry atingiu computadores de empresas, órgãos governamentais e até hospitais do mundo inteiro. Funcionando como um ransomware, ele criptografava os arquivos do computador e exigia uma recompensa em dinheiro para liberar acesso aos dados.

Ainda não está claro o que o governo de Donald Trump fará em relação ao caso, mas Bossert disse que os EUA vão buscar formas de acabar com o poder norte-coreano de criar ciberataques.

