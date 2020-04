Dois pacientes da Califórnia seriam os primeiros a morrer por complicações da Covid-19 nos Estados Unidos, ainda em fevereiro, informaram nesta quarta-feira (22) autoridades de saúde do país.

A descoberta revisa a que era, até então, a primeira confirmação oficial de morte no país, que aconteceu 20 dias depois.

Autópsias realizadas nas duas pessoas, que morreram em suas casas nos dias 6 e 17 de fevereiro, concluíram que as mortes aconteceram por conta de uma infecção pelo novo coronavírus, informou o legista do condado em um comunicado.

A informação foi confirmada pelos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Até então, a primeira morte a ser oficialmente declarada como provocada por complicações da Covid-19 tinha ocorrido em 26 de fevereiro no estado de Washington, no oeste do país.

Além das duas mortes anteriores em Santa Clara, o legista acrescentou uma terceira por coronavírus no mesmo condado, registrada em 6 de março.

Escassez de testes

As vítimas morreram em casa durante um período em que poucos exames estavam disponíveis através do CDC, de acordo com o comunicado, que acrescentou que mortes adicionais do surto devem ser identificadas.

Os parâmetros de exames estabelecidos à época pelo CDC restringiam os testes a indivíduos com um histórico de viagens conhecido e que procuraram assistência médica para sintomas específicos.

O número de casos de Covid-19 no condado de Santa Clara é pelo menos 50 vezes maior que o anunciado oficialmente, segundo um estudo de cientistas da Universidade de Stanford publicado esta semana, com base em exames de sangue de mais de 3 mil voluntários.

Com quase 45 mil mortos, Estados Unidos lideram a lista de países mais afetados pela pandemia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Mais de 820 mil casos foram diagnosticados no país.