Cerca de 75% da população dos Estados Unidos vai vivenciar temperaturas abaixo de zero nesta semana com a chegada de uma frente fria

Os Estados Unidos se preparam para a chegada, nesta semana, de uma frente fria – na verdade congelante – que pode fazer a temperatura chegar a -50ºC.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA (NWS, na sigla em inglês) informou que alguns Estados vão vivenciar o clima mais frio das últimas décadas.

De acordo com o NWS, a partir desta terça (29), os ventos gelados vão gerar “temperaturas perigosas” no centro-oeste do país.