Os Estados Unidos chegaram para o jogo contra a Espanha com o favoritismo após os 18 gols marcados e nenhum sofrido na primeira fase. Mas o que se viu em campo em Reims nesta segunda-feira (24) passou bem longe disso. As americanas marcaram logos aos seis minutos, em cobrança de pênalti da capitã Rapinoe. A reação espanhola foi rápida: dois minutos depois, a goleira americana bateu mal o tiro de meta, Lucia Garcia deu a assistência, e Hermoso marcou. O jogo seguiu muito equilibrado até a metade do segundo tempo, com as equipes não produzindo muitas chances reais. O gol da vitória veio aos 30 minutos, em mais uma cobrança de pênalti de Rapinoe (a infração foi confirmada pela árbitra após consulta ao VAR). Cansado, o time espanhol pouco fez até o apito final.

Jogão à vista!

Os Estados Unidos vão enfrentar a anfitriã Franças nas quartas de final. As duas equipes são duas das principais favoritas ao título da Copa do Mundo. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, dia 28, às 16h (de Brasília), no Parc de Princes, em Paris.

A dona do jogo

Muito se esperava de Alex Morgan, que divide a artilharia do Mundial com a australiana Kerr, com cinco gols, e poderia passar a adversária, já eliminada na competição. Mas a camisa 13 dos Estados Unidos teve um jogo apagado e deixou o protagonismo para Megan Rapinoe. A capitã fez de pênalti os dois gols norte-americanos, além de ter sido a principal jogadora com a bola rolando. Foi na esquerda do ataque dos EUA que surgiram as poucas oportunidades no jogo. De forma justa, Rapinoe foi eleita a melhor em campo pela Fifa.

