Por Priscila Rocha – Últimas Notícias





O único brasileiro na disputa do State Farm Dark Horse Dunkey, o formiguense Túlio da Silva, precisa dos votos dos fãs para seguir na competição. A segunda fase da disputa terminará nesta terça-feira (25) e até as 16h desta segunda, o atleta estava perdendo para o adversário, o atacante da Texas A&M Commerce, Wayne Stewart por 48,96% dos votos a 51,04%.

Jogador do Missouri Statte University, Túlio foi um dos 16 atacantes escolhidos para concorrera uma das mais importantes disputas do basquete universitário dos EUA. O vencedor competirá no State Farm College Slam Dunk e no Campeonato de Três Pontos, evento que apresenta alguns dos melhores dunkers da faculdade e atiradores de três pontos do país.

A votação será encerrada às 12h desta terça. Quatro participantes passará para a semifinal.