O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, é o novo vice-presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago). A chapa do formiguense foi eleita em pleito realizado na segunda-feira (16), em Alfenas.

O presidente eleito da Alago é Zé Eduardo, prefeito de Capitólio. Ainda compõem a chapa: a secretária Luiza Maria Lima de Menezes, prefeita de Nepomuceno; o tesoureiro Sebastião Cézar Lemos, prefeito de Carmo do Rio Claro; o vice-tesoureiro José Tibúrcio do Prado Neto, prefeito de Paraguaçu; e os conselheiros fiscais Djalma Carvalho (Cristais), Robson Machado de Sá (Campo do Meio) e Hideraldo Henrique Silva (Boa Esperança).

Formiga voltou a fazer parte da Alago neste ano. A cidade esteve ausente do quadro da entidade nos últimos quatro anos por decisão da gestão passada. Eugênio destacou a importância de participar da Alago. “O Lago de Furnas tem um potencial enorme para trazer recursos para Formiga. Estar na Alago significa ter parceria com os demais municípios para explorar ao máximo esse potencial.”

Na posse da nova diretoria, Eugênio foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá.