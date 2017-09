*Da redação

A pedido do deputado Fábio Avelar, que atendeu a solicitação do vereador Sandrinho da Looping, o governador Fernando Pimentel recebeu na tarde desta quinta-feira (14), no Palácio da Liberdade, o prefeito Eugênio Vilela para tratar de assuntos de interesse do município.

Paralelamente, o secretário Marco Antônio (Assuntos Municipais), Odair Cunha (Secretário de Governo) e Francisco Moreira (Secretário Adjunto de Governo) cuidaram de dar andamento às reivindicações apresentadas pelo médico Carlos Eduardo Senne de Moraes em especial as relacionadas aos interesses da Santa Casa, a saber: liberação de pagamento de parcelas ainda devidas pelo Estado relativas à Rede Cegonha e Prohosp; estudo para aumento do valor pago para a UTI de R$ 400 para R$ 800; estudo que permita o reembolso dos R$ 100 mil gastos, como contrapartida para a instalação e equipamento da Sala Vermelha exigida para o atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu); liberação de recursos para o aparelhamento e manutenção da Hemodinâmica e apoio junto ao Governo Federal para liberação do credenciamento da mesma junto ao Sistema Único Saúde (SUS).

Também a reversão de alguns terrenos do Estado para o município como o em que se pretende instalar o Centro Social Urbano e a UBS do Engenho de Serra e outros mais, foram objeto de negociação com os secretários e aprovada pelo governador, garantiu o vereador Sandrinho da Loopping que também esteve na capital mineira.

Questionado sobre o fato de que no decorrer desta semana outras diversas autoridades também estiveram na esfera estadual tratando de assuntos relacionados ao socorro da Santa Casa, em entrevista ao portal após o encontro, Eugênio respondeu: “Fico feliz quando percebo que tantos amigos estão preocupados e buscando soluções para a Santa Casa. Como prefeito, vim aqui para somar meus esforços aos deles e já que o governador se dispôs tão gentilmente a me receber, aproveitei a oportunidade para agradecer-lhe pelo empenho que sei, ele tem feito para nos atender e, lógico, aproveitei a oportunidade para reivindicar muito mais em favor de nosso município”.