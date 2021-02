O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, se reuniu na manhã desta terça-feira (2) com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O encontro aconteceu em Belo Horizonte e contou com a presença do deputado estadual Fábio Avelar.

Durante a reunião, o prefeito cobrou o pagamento dos leitos de Covid-19 que o Estado ainda está devendo à Santa Casa de Caridade. Além disso, Eugênio solicitou o recapeamento da AMG-2035 saída para Campo Belo até o trevo com a BR-354.

O prefeito também solicitou ao governador o aumento do efetivo da Polícia Militar na cidade e a devolução ao município do antigo prédio da cadeia pública, na rua Seis de junho. A devolução já está em andamento.

“O governador explicou a situação do Estado e que está colocando a conta em dia, buscando regularizar o pagamento dos servidores e mantendo o repasse dos valores do município em dia e o mais importante, quitando a dívida que o governador anterior deixou com os municípios. Isso impossibilita o estado a realizar grandes obras, grandes feitos. Mas isso não impede que busquemos sempre melhorias e recursos para a nossa cidade”, explicou Eugênio.