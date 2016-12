Gleiton Arantes

Na manhã desta quarta (7), o prefeito eleito de Formiga, Eugênio Vilela e o vice, Cid Corrêa anunciaram em coletiva de imprensa, realizada na sede do Lions Clube, o secretariado para a gestão 2017/2020.

Dos 22 nomes anunciados, apenas cinco não faziam parte da equipe de transição. Alguns já são conhecidos pela população como o ex-prefeito Aluísio Veloso, que assumirá a Secretaria de Cultura e o vereador Arnaldo Gontijo, que ficará a frente da pasta de Infraestrutura.

Dois dos escolhidos por Eugênio não são de Formiga, o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira e a adjunta da pasta, Meire Moreira. Ambos são da cidade de Divinópolis e, segundo Eugênio, foram escolhidos pela experiência na área da saúde.

Algumas mudanças serão feitas na administração como a criação da Secretaria de Infraestrutura. A pasta será dividida em três departamentos: Obras, Meio Ambiente e Planejamento. Já a Secretaria de Comunicação será vinculada ao Gabinete, até que seja feita a reforma administrativa. Welerson Andrade será o ouvidor e após a reforma administrativa assumirá o cargo de diretor de Comunicação.

De acordo com Cid Corrêa, Formiga conta com um momento ímpar com um novo prefeito e novo modelo de gestão. “Fico feliz com as indicações e desejo sucesso. É importante também que tenham transparência. Será difícil nesse início, por causa das condições financeiras, mas o povo de Formiga está esperançoso. A população vai querer mudanças em cem dias e sabemos que isso não será possível”, disse Cid.

Questionado pelo portal Últimas Notícias, sobre a definição dos futuros secretários, Eugênio disse que um dia após as eleições de outubro, ele e Cid começaram a estudar alguns nomes. “Pesquisamos e discutimos nomes de pessoas técnicas e capacitadas para o cargo. Ouvimos também opiniões. É importante ressaltar que os nomes não foram indicações dos 22 partidos que nos apoiaram”.

Na reunião, a futura primeira dama, Márcia Arantes, fez um apelo para o novo secretariado. “Antes de serem pessoas técnicas, vocês são humanos e eu queria pedir para que vestissem a camisa do Eugênio e do Cid. Vemos que a situação de Formiga e do país é preocupante. Coloquem a humildade em primeiro lugar. Saibam dizer um sim e um não de forma correta”.

Eugênio falou ainda que nas duas primeiras semanas de governo os secretários apresentarão as demandas de cada pasta, em seguida, será elaborado um projeto de lei com a reforma administrativa e enviado para a Câmara para ser votado se possível na primeira reunião de 2017.

Cid Corrêa além da função de vice-prefeito assumirá Secretaria de Educação, mas conforme explicado na coletiva, será remunerado apenas pelo cargo de vice.

Dos nomes anunciados, apenas Aluísio Veloso e Arnaldo Gontijo não estiveram presentes na reunião por motivo de viagem.

Confira os nomes dos secretários:

Chefe de Gabinete – Thiago Pinheiro

Chefe de Relações Institucionais – Rejane Santos Froes de Souza

Secretaria de Comunicação – Welerson de Andrade

Controladoria – Francisco Ferreira Neto

Procuradoria – Sandra Micheline de Castro Salviano

Procuradoria adjunta – José de Oliveira Neto

Secretaria de Fazenda – Cleuton Alves Lima

Secretaria de Saúde – José Geraldo Pereira

Secretaria de Saúde adjunto – Meire Moreira

Secretaria de Educação – Cid Côrrea

Secretaria de Eduação adjunto – Alex Arouca

Secretaria de Desenvolvimento Humano – Jaderson Teixeira

Diretor do Saae – José Pereira de Sousa (Capitão Sousa)

Diretor do Saae adjunto – Baldomiro José dos Santos

Diretor da Previfor – Everaldo Pacheco

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Alisson Ricardo de Sá

Secretaria de administração e Gestão de Pessoas – Millena Ribeiro

Secretaria de Cultura – Aluísio Veloso

Secretaria de Infraestrutura – Arnaldo Gontijo

Diretor de Obras – José Ronaldo do Couto

Diretor de Meio Ambiente – Marcelo Vaz de Campos

Diretor de Planejamento – Rômulo Cabral