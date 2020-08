Da Redação – Últimas Notícias

Por meio de suas redes, o prefeito de Formiga Eugênio Vilela/DEM confirmou, na noite de quinta-feira (20), o que já era esperado: sua pré-candidatura à reeleição.

A escolhida para compor a chapa como vice foi a advogada e diretora jurídica do Gabinete Adriana Prado/Avante .

A informação já havia sido confirmada na quarta-feira (14), durante reunião virtual convocada pelo juiz eleitoral Altair Resende de Alvarenga com partidos políticos, mas ainda não era oficial.

De acordo com Eugênio, a decisão pela reeleição foi tomada em reunião com diversas lideranças políticas e com a presença da deputada federal Greyce Elias.

Com o lançamento de mais uma pré-candidatura, Formiga possui agora três postulantes ao cargo de prefeito: Além de Eugênio, Eduardo Brás/PSD , tendo como vice Taciana Carvalho/Pros e o Cel. Láercio Reis/Podemos (que ainda não anunciou seu vice).

Confira o vídeo de apresentação da pré-candidatura: