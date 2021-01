Redação UN

O prefeito reeleito Eugênio Vilela e a vice Adriana Prado foram empossados pela Câmara Municipal no início da noite de sexta-feira (1º).

A sessão solene do Legislativo foi realizada no auditório Padre Aurélio (Antigo Maj), aonde, horas antes havia ocorrido a posse e a polêmica eleição da Mesa Administrativa da Câmara.

Comparecerem à solenidade de posse apenas os vereadores Juarez Carvalho, Cid Corrêa, Luiz Carlos Tocão, Luciano do Gás e José Geraldo da Cunha.

Conforme prevê o regimento, Eugênio e Adriana fizeram juntos o juramento de exercerem seus cargos em favor da população de Formiga, que os elegeu, sendo, em seguida, oficialmente empossados pelo presidente do Legislativo, Juarez Carvalho.

Na sequência, a vice-prefeita fez seu pronunciamento, se comprometendo a ser atuante em sua função e dizendo se sentir honrada por ser a primeira mulher no Executivo de Formiga, afirmando ainda, que trabalhará em prol das formiguenses, de maneira especial.

Eugênio Vilela agradeceu a população que acreditou na continuidade de seu trabalho e soube separar durante as eleições quem realmente tinha propostas em favor de Formiga. O prefeito reeleito também foi enfático ao dizer que a vida particular dele e de Adriana Prado não dizem respeito a ninguém, mas que ambos foram eleitos para estarem à frente de Formiga, agora sem dívidas e sem precisar “apagar fogo”.

Os gestores do Executivo e vereadores assinaram os termos de posse e, em sequencia, foram feitas homenagens à Adriana Prado e à Joice Alvarenga que não estava presente, sendo representada pela vice prefeita.

Por fim, os vereadores presentes fizeram uso da palavra e parabenizaram os agora empossados Eugênio e Adriana.

Ao fim da transmissão pelo canal do YouTube da Câmara 763 pessoas haviam acompanhado, em algum momento, as solenidades de posse. No Facebook foram 861 visualizações.