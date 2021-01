Redação UN

Três vezes empossado para dois mandatos. Essa é a situação vivida pelo prefeito reeleito de Formiga, Eugênio Vilela, que devido a divergências entre os membros do Legislativo, precisou ser empossado duas vezes, em um prazo de apenas seis dias.

A primeira cerimônia de posse ocorreu em 2017, em sua primeira eleição para o cargo majoritário do município. Já em 2020, a sessão solene do Legislativo foi realizada no auditório Padre Aurélio (Antigo MAJ), no dia 1º de janeiro, aonde, horas antes havia ocorrido a posse e a polêmica eleição da Mesa Diretora da Câmara.

Comparecerem à solenidade realizada no primeiro dia do ano apenas os vereadores Juarez Carvalho, Cid Corrêa, Luiz Carlos Tocão, Luciano do Gás e José Geraldo da Cunha.