Da Redação

O portal Últimas Notícias obteve informações junto à diretora jurídica do Gabinete, Adriana Prado, dando conta de que o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela vê com bons olhos a flexibilização, ainda que gradual, do horário de atendimento do comércio local, já nos próximos dias.

“A última decisão do STF exarada em reunião daquela Corte, na quarta-feira (15), e as recomendações divulgadas nesta semana pelo Ministério da Saúde, somadas aos índices verificados pelos números contabilizados no município, conforme Boletins Epidemiológicos trazidos a público, foram fatores preponderantes e que justificam a decisão em andamento”, disse Adriana.