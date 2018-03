Da Redação

Um vídeo com um pronunciamento do vereador divinopolitano Ademir José da Silva/PSD, onde o mesmo ao falar de políticas de controle populacional de animais de rua, cita Formiga como destino de animais hoje soltos pelas ruas de Divinópolis, sugerindo que por aqui tais animais são sacrificados, causou revolta em órgãos de defesa animal das duas cidades e de outra grande parte da população.

Nas imagens, divulgadas a princípio pela Organização Não-Governamental Spad Proteção Animal-Divinópolis, o vereador relata uma reunião entre ele e o prefeito da cidade, Galileu Machado e explica o que ele chamou de “Operação Pega Animal”. Diz o vereador em pronunciamento: “Você que é dono de um animal que fica aí causando transtornos pela cidade, cuide bem dele, porque daqui a alguns dias ele será pego e levado lá para Icaraí (bairro de Divinópolis), em sete dias estará lá em Formiga se você não resgatá-lo aqui no Icaraí ele vai lá pra Formiga. E se não for lá em Formiga, ele vai tomar outro rumo aí de sacrifício”.

Na página pessoal do vereador na rede social Facebook, ele publicou o vídeo de seu pronunciamento e explicou que do recolhimento de animais de grande porte. Na descrição feita sobre o pronunciamento, a cidade de Formiga não é citada, o vereador explica apenas que “ (…) A operação é uma solicitação da população que sofre com os animais soltos nas pistas e ruas e que muitas vezes causam graves acidentes (…)”

Após o fato se tornar público, nesta sexta-feira (9), o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, enviou ofício solicitando explicações ao vereador, uma vez que não há nenhum acordo de cooperação entre os dois municípios com relação a captura de animais.

Confira o ofício enviado pelo prefeito de Formiga: