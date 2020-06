Um evento com cerca de 80 pessoas foi flagrado na tarde desse domingo (22) em Papagaios.

De acordo com a Polícia Militar, o evento era clandestino e contrariava um decreto municipal e as recomendações de se evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus. Cinco veículos foram removidos.

Segundo a denúncia, o evento ocorria no Parque de Exposições sem autorização dos órgãos responsáveis e motociclista faziam manobras perigosas no local. Os policiais se deparam com o evento que foi encerrado e a aglomeração dispersada.

Foram fiscalizadas 35 motocicletas, sendo cinco apreendidas por irregularidades de trânsito diversas e aplicados oito Autos de Infrações de Trânsito (AIT).