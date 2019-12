Na próxima segunda-feira (30) será realizada a festa pré-reveillon em Formiga.

Para aumentar a segurança do público, a administração municipal divulgou nesta sexta-feira (27), que uma Unidade Móvel de Monitoramento estará na praça do Terminal Rodoviário, na data em que haverá a apresentação do Grupo Molejo.

A unidade é equipada com um sistema de câmeras que captará imagens da área na qual será realizada a festividade.

O Executivo contratou ainda, 20 seguranças, 20 integrantes da equipe de apoio e dez brigadistas.