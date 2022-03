Na manhã deste sábado (5), a Administração Municipal realizou o evento “Mulheres em Ação”, que movimentou o Centro de Formiga.

A atividade, organizada pelas Secretarias de Cultura e Desenvolvimento Humano, Departamento de Esportes e Coordenadoria de Turismo, foi promovida para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

As mulheres que passavam pela Rua Barão de Piumhi puderam acompanhar apresentações culturais e participar de atividades esportivas, de promoção da saúde e valorização da beleza feminina.

O prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita Adriana Prado homenagearam, com flores, as mulheres presentes no local.O evento contou com o apoio de diversas empresas e instituições.