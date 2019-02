Redação Últimas Notícias

Os interessados em aprender uma língua nova terão a oportunidade na próxima semana em Formiga. Nos dia 12, 13 e 15 (terça, quarta e sexta-feira) será oferecido gratuitamente o curso de Esperanto.

O curso da língua artificial mais falada no mundo, será ministrado pelo professor formiguense Joe Bazílio. As aulas ocorrerão das 19h às 21h no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (Casa do Engenheiro). O curso conta com o apoio da Secretaria de Cultura.

O Esperanto é uma segunda língua internacional para todos. É um eficiente instrumento para a preservação de todas as línguas e culturas do mundo.