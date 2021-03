Em sua conta no Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) afirmou que os eventos esportivos serão suspensos no Estado a partir da próxima segunda-feira (22). “Ainda que sem público e com transmissão televisiva”, disse Zema.

De acordo com o governador, os jogos do Campeonato Mineiro de Futebol e da Superliga de Vôlei programados até domingo (21) serão realizados com protocolos de segurança, “em horários que permitam o deslocamento de profissionais antes das 20h, período que inicia a restrição de circulação de pessoas”.

O governador completa citando que, no caso da Superliga, foi permitida a participação de jogos com times de outros estados, já que as delegações já se encontram nos municípios onde serão realizados. A definição ocorreu após reuniões com representantes das federações mineiras de futebol e de voleibol.