Redação Últimas Notícias

Formiga, assim como diversas cidades mineiras, não realizará festa de carnaval. Como tem ocorrido nos últimos anos, a festividade não será realizada devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelo município.

Mesmo sem uma festa oficial, a tradição em Formiga nunca deixou o carnaval passar em branco. O evento “Não Pare na Pista” e o desfile do bloco “Vai Quem Quer” abrem, todos os anos, as comemorações momescas na cidade.

Nesta quinta-feira (28) o grito de carnaval ficará por conta do carnarock “Não Pare na Pista”. A 5ª edição do evento será realizada no Terminal Rodoviário, em frente à Churrascaria 100%. Embalado pelo bom e velho rock n’ roll, a festa ficará a cargo da banda Capim Santo e do Dj Najjo. O evento terá início a partir das 18h.