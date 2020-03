A diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África alertou sobre a “evolução gravíssima” da epidemia de COVID-19 na África, onde já existem cerca de 40 países afetados, enquanto há um mês só havia um.

“A situação é muito preocupante com uma evolução gravíssima: um aumento geográfico do número de países e, também, um aumento do número de casos infectados”, declarou Matshidiso Rebecca Moeti em uma entrevista ao canal France24.

“Há um mês, havia somente um país na região africana, ou seja, África subsariana e Argélia”. Duas semanas depois, “havia cinco países com 50 casos. Agora, há dois ou três dias, temos 39 países com cerca de 300 casos por dia”, o que equivale a 2.234 casos na atualidade, explicou.

“Também havia cerca de 40 mortes registradas e aproximadamente 70 pessoas curadas. Então a evolução é muito preocupante”, insistiu a responsável regional da OMS, que pediu que se “intensifiquem todas as ações por parte dos países africanos, com o apoio da OMS e dos sócios”.