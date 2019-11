Jaqueline Grohalski, ex-participante do “Big Brother Brasil 18”, reality show da Rede Globo , fez um ensaio sensual apenas de lingerie e agitou os internautas. A loira escolheu uma peça azul para a ocasião e cobriu as mãos com luvas pretas.













































A ex- BBB esbanjou boa forma com o abdômen sarado e também exibiu uma marquinha de biquíni. “Aquele close certo”, comentou Jaqueline Grohalski na legenda da publicação no Instagram. A imagem foi clicada pelas lentes do fotógrafo Anderson Macedo.

Jaqueline foi uma das participantes mais polêmicas do ” BBB 18″. Na edição, ela discutiu com Mahmoud e assim ganhou a antipatia do público.

arrow-options Foto de Anderson Macedo Ex-BBB Jaqueline