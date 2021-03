O ex-deputado estadual por seis mandatos em Minas Gerais Ivair Nogueira (MDB), 69 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 há cerca de dez dias juntamente com a esposa Léia Nogueira. O político, entretanto, precisou ser hospitalizado desde a noite da última quinta-feira (25), mas precisou esperar por uma vaga em leito de enfermaria no corredor do hospital Madre Teresa, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o jornal O Tempo, Léia, que acompanha o marido em um dos apartamentos do hospital, afirmou que Ivair Nogueira está sob cuidados da equipe médica, utilizando oxigenação mecânica e cuida de um comprometimento dos pulmões em decorrência do vírus.

“Ele está internado desde a noite de quinta para sexta-feira. Na primeira noite ele aguardou (por uma vaga) no corredor (do hospital) assim como os outros pacientes. Ele ficou o dia na enfermaria ontem (sexta) e subimos para o quarto na parte da noite”, contou Léia.

Segundo a mulher do ex-deputado, ex-secretário de Esportes do governo de Itamar Franco entre 1999 e 2000 e também ex-prefeito de Betim, eles tiveram o resultado positivo no último dia 16 e ele está, “na medida do possível, estável”. Já ela teve sintomas mais leves, com comprometimento de 15% dos pulmões, mas reagiu bem. “Estou bem melhor”, afirmou.