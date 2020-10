O patrimônio do ex-diretor da Penitenciária Nelson Hungria, Rodrigo Malaquias, preso durante operação Alegria, realizada no início deste mês, tinha um patrimônio de pelo menos R$ 2 milhões. Esta é a informação apurada pela Polícia Federal, que acredita que o valor não condiz com os vencimentos mensais dele.

“Com vencimentos que não chegam a R$ 7 mil, com a gratificação da direção geral da unidade, ele gastou mais de R$ 300 mil na reforma da cobertura, tinha carro de luxo, moto de luxo, uma incompatibilidade absurda com os vencimentos”, disse o delegado federal e coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), Alexander Castro de Oliveira.

Segundo investigações lideradas pela Polícia Federal, ele era articulador de um esquema clandestino de compra e venda de vagas e transferências na penitenciária. Um detalhe curioso chamou atenção dos investigadores: além de dinheiro, o ex-diretor do presídio também aceitava um tipo de propina para melhorar sua aparência. “Tivemos também como pagamentos de tratamentos estéticos, no nariz, nos dentes, na boca”, disse o delegado.

Atrás da penitenciária mineira, vivem dois mil presos, em condições bem diferentes um dos outros. Uma parte vive em celas individuais. No máximo, dividem o espaço com mais um preso. Mas outro grupo vive em celas coletivas para oito pessoas, que chegam a receber doze, quatorze pessoas.

De acordo com os investigadores, toda vez que um preso queria sair da cela e ir para outra mais vazia, tinha que pagar propina. Os valores podiam chegar a R$ 50 mil.

“Essa é a razão pela qual o complexo penitenciário Nelson Hungria era chamado de Nelson Alegria. Nós identificamos transferências entre presídios e conversas entre presos que demonstram exatamente isso”, afirmou o delegado.

Os pavilhões oito e nove, destinados aos presos que trabalham, eram os mais cobiçados. Isso porque os presos têm mais liberdade – ficam soltos o dia todo, as celas são melhores e, em alguns casos, há chuveiro com água quente e televisão.

Um dos advogados presos, Luís Astolfo Sales Bueno, é suspeito de intermediar transferências irregulares. No celular de um preso, apreendido na operação, há áudios que revelam a negociação. “Então deixa eu te explicar aqui: Um já tá no PV normal quer vir para o pavilhão do trabalho, você consegue isso? E o outro está no anexo e que ir para o pavilhão.”

Segundo as investigações, o sócio do advogado, Fábio Piló, tinha ligação direta com Malaquias. Em um áudio, é possível ouvi-los negociando o retorno de um detento ao presídio. “Até tá tentando uma visita pra esposa, sabe? Não sei o requerimento chegou ao adjunto já, provavelmente já. Mas chegando ao PNH meu amigo, tá na mão. Na verdade já tá separado lá com ela, é só buscar mesmo”.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais afirma que não compactua com quaisquer desvios de conduta de seus servidores e que combate as ações criminosas “com prioridade e rigor”. A nota diz ainda que a secretaria investe em tecnologia para impedir a entrada de material ilícito nas unidades prisionais.

Operação Alegria

A operação Alegria foi realizada em 8 de outubro deste ano. O ex-diretor do presídio e o advogado criminalista Fábio Piló, estavam entre os presos. Foram cumpridos 29 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão.

Entre os presos, estão 5 parentes de presos; 5 servidores públicos; 6 advogados e 13 pessoas que já estavam presas.

Na sexta-feira (9), Rodrigo Malaquias e os policiais penais Reginaldo Santos Soares e Delano Augusto Alves de Oliveira, presos durante a operação, foram transferidos para presídios federais.

De acordo com a Polícia Federal (PF), as transferências foram pedidas por causa dos cargos que eles ocupavam e pela facilidade que tinham para corromper o sistema penitenciário mineiro.

Matéria do G1