O ex-meio campo do Atlético, Vander Luis, faleceu nesse domingo (25), vítima de um acidente de carro, na BR 267, em Juiz de Fora.



Vander tinha 58 anos e jogou no Galo nos anos 1980, entre 1981 e 1983 e entre 1986 e 1988, fazendo parte de uma geração até hoje lembrada pela torcida. Pelo clube, foram 125 jogos e sete gols.



Vander Luis também atuou em outros clubes como Fluminense (RJ), Guarani (SP), São José (SP), São Caetano e Ipiranga (MG), Operário (PR) e Americano (RJ).



Sua carreira começou no Nacional de Muriaé, cidade que ele deixou após a morte do pai.

