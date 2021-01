As fortes chuvas que atingiram a cidade de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, deixaram um morador da zona rural morto, após ser levado pela enxurrada.

Roberto Carlos Barbosa, de 51 anos, conhecido “Betinho Muxiba”, é ex jogador de times na região e deixou a mulher e um filho de quatro anos. Atulamente ele trabalhava como operário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, era por volta de 21h da noite dessa sexta-feira (1), quando Barbosa tentou atravessar de motocicleta a ponte do Pachola, no distrito de São João do Glória. O local estava muito alagado e ele foi levado pela enxurrada. Choveram 91 milímetros no município.

O corpo do ex-jogador foi encontrado a cerca de 1 quilômetro do local onde ocorreu o alagamento. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Essa é a terceira morte por causa da chuva no período de 2020 e 2021 em Minas Gerais.