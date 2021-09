Uma mulher de 51 anos foi assassinada num crime passional na última sexta-feira (10), no bairro Elizabeth Nogueira, em Divinópolis. O ex-companheiro da vítima de 61 anos foi preso acusado de ser o autor.

De acordo com informações, o homem invadiu a casa da vítima, durante o começo da noite e iniciou uma discussão.

A mulher tomava banho no momento do fato. Ela foi empurrada, caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário. O impacto foi profundo, não resistindo ao ferimento.

O acusado trancou a ex-companheira no banheiro e fugiu sem prestar socorro. Acionando um Uber, o homem planejava ir até a rodoviária para fugir.