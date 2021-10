Um homem de 45 anos foi baleado, dentro de casa, pela própria armadilha que construiu. O caso inusitado aconteceu na noite desse sábado (9) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele foi internado em estado grave após o projétil, calibre .12, entrar na região lombar e sair pela barriga.

O homem sofreu hemorragia interna, foi submetido a cirurgia e permanece internado no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). As informações foram confirmadas pelo médico do Samu Alexander Gonçalves.

Fortaleza

A residência do homem chama a atenção de quem passa pela Rua Piracicaba, no Bairro Jardim Esperança: muro alto, cerca elétrica, concertina e diversas câmeras de vídeomonitoramento já saltam aos olhos mesmo do lado de fora do imóvel.

Para se ter uma ideia, os militares precisaram usar escudos especiais para evitar qualquer acidente após serem alertados por vizinhos. Os dispositivos eram compostos de uma espingarda artesanal, calibre .12, e de uma ratoeira para acionamento. Também foram localizadas três armadilhas de caça, usadas para capturar animais de grande porte.