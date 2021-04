O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo Medina morreu vítima da Covid-19 nesse sábado (3), em Belo Horizonte, aos 79 anos. Ele estava aposentado da Corte. O falecimento foi comunicado pelo tribunal neste domingo (4).

Em nota de pesar, o ministro Humberto Martins, presidente do STJ, lamentou a perda. “O Superior Tribunal de Justiça presta suas condolências à família do ministro Paulo Medina, que atuou no tribunal por nove anos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console a todos pela inestimável perda”, diz a manifestação.



Medina assumiu a cadeira no STJ em 2001 e exerceu o cargo de ministro até a aposentadoria compulsória, em 2010. O ex-ministro também foi professor em universidades públicas e particulares de Minas Gerais. Antes de seguir carreira na magistratura, primeiro como juiz e depois como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, foi advogado e vereador no município de Rochedo de Minas, onde nasceu.

Fonte: O Tempo