O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, será mais uma vez convocado a depor na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado que investiga a gestão da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Segundo o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), o novo depoimento será marcado para a próxima quarta-feira (26). A informação foi divulgada durante entrevista ao canal Grupo Prerrogativas no Youtube.

Na avaliação de Aziz, a oitiva com Pazuello foi “hilária” e repleta de mentiras. O requerimento para a nova convocação já foi apresentado e será votado no início da semana pelos integrantes da comissão.

“Ele estava com um habeas corpus debaixo do braço que permitia que ele falasse o que quisesse e que nada aconteceria com ele. Por isso, ele está sendo reconvocado quarta-feira. A gente espera que possa trabalhar sem a ingerência do Supremo nessa questão”, afirmou o presidente da CPI.