Da Redação

Assunto que tomou o debate público nos últimos dias e vem preocupando lideranças políticas do município, as consequências da vinda contínua de detentos de alta periculosidade para Formiga, que se intensificou sobremaneira a partir de março, foi tema de coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (7).

A reunião contou com a participação de dois ex-prefeitos, Eduardo Brás, quem convocou o encontro, e Juarez Carvalho, do atual vice-prefeito Cid Corrêa, da empresária Taciana Carvalho e do advogado Thiago Pinheiro.

Segundo os participantes, o objetivo foi de alertar autoridades e a própria população sobre os riscos da vinda desses presos para o município e as consequências futuras, buscando formas de cessar com as transferências que também tem sido motivo de descontentamento dos familiares dos detentos.