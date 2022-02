Um homem de 34 anos, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas e por diversos furtos em Arcos foi preso na madrugada desta terça (8), no bairro Brasília, após abordagem policial.

A ação dos militares teve início quando avistaram o suspeito sair de uma rua próxima à linha férrea, local bastante utilizado por traficantes. Ele acelerou o veículo e tentou fugir, mas foi interceptado e preso.

Na ocorrência, o autor confessou que havia se apossado do carro depois de entrar na casa da vítima, um homem de 59 anos, que é portador de necessidades especiais, enquanto ele dormia.

O suspeito foi conduzido para as providências policiais pertinentes e o automóvel foi removido ao pátio credenciado, para posterior restituição ao proprietário.