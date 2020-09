Apesar de Pará de Minas estar na Onda Verde do Plano Minas Consciente, o crescimento dos casos de Covid-19 tem dividido a opinião da população sobre a reabertura das atividades comerciais e feito novas vítimas. A mais recente foi a ex-primeira-dama da cidade, Vânia da Silva Faria, de 67 anos.

Vânia era casada com o ex-prefeito paraminense e ex-deputado estadual, Antônio Júlio Faria. Ela ficou internada no Biocor, em Nova Lima, por mais de 20 dias, depois de ter contraído coronavírus. De acordo com parentes, Vânia ficou no CTI até a semana passada, quando apresentou um quadro de melhora e os médicos removeram a intubação.

No final de semana, a situação voltou a se complicar e Vânia precisou ser intubada novamente. Nesta quarta-feira, a morte foi confirmada pela equipe médica do hospital. Seu marido, Antônio Júlio, também contraiu o novo coronavírus, mas apresentou sintomas leves da doença.

O prefeito Elias Diniz decretou luto oficial de três dias na cidade. Em nota, a prefeitura manifestou profundo pesar pela morte de Vânia Faria e se solidarizou com parentes e amigos. Ressaltou ainda a personalidade da ex-primeira-dama.