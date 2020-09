O ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Campo Belo (MG), Israel Alves, de 59 anos, morreu na manhã deste domingo (6) após ser vítima de um ataque na saída de uma residência no bairro Vieuras, na noite de sábado (5).

Segundo a Polícia Militar, o ex-secretário foi atacado a golpes de facão por um homem que tem distúrbios psicológicos. No momento do ataque, o ex-secretário estava acompanhado do deputado estadual Duarte Bechir (PSD) em uma visita política. O deputado não ficou ferido.

O ex-secretário chegou a ser socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Belo, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi identificado e preso.

A Polícia investigará se houve motivação para o crime.