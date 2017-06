Moradores relataram que foram colocadas algumas grades de proteção no viaduto e que esse material está dificultando a visão dos motoristas.

Uma moradora relatou que nunca presenciou tantos acidentes no local como agora e que pretendem fazer um abaixo assinado pedindo a retirada das grades.

De acordo com outro morador, para entrar na via, os motoristas têm que colocar parte dos veículos na pista, para ter a visão. Segundo ele, depois que as grades foram colocadas, já foram registrados vários acidentes no local.