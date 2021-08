O ex-vereador de Belo Horizonte Ronaldo Batista e mais quatro pessoas vão a júri popular pela morte do sindicalista e vereador de Funilândia Hamilton Dias de Moura. Hamilton foi assassinado em uma emboscada no dia 23 de julho de 2020, por volta do meio-dia, próximo à estação do metrô Vila Oeste, no bairro de mesmo nome, na região Oeste de Belo Horizonte.

A sentença, do juiz sumariante do I Tribunal do Júri, Marcelo Rodrigues Fioravante, foi publicada nessa quinta-feira (5). O magistrado também determinou que outros quatro envolvidos sejam julgados em relação a crimes conexos.

Dentre os delitos que alguns deles respondem está o de formação de quadrilha, que seria liderada por Ronaldo, além de comunicações falsas de crime, fraudes processuais, adulteração de arma usada para a prática de crime, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.