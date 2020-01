Exame toxicológico confirmou a presença do composto orgânico dietilenoglicol, encontrado pela Polícia Civil em garrafas do rótulo Belorizontina, da Backer, no sangue do empresário e morador de Nova Lima que está internado em um hospital da mesma cidade. Ele enfrenta sintomas da intoxicação exógena que resulta na síndrome nefroneural.

Nessa sexta-feira (10), a força-tarefa criada pelas autoridades para lidar com o caso confirmou que a substância química, que quando ingerida se torna compatível com os sintomas sentidos pelos pacientes, foi encontrada na corrente sanguínea de três pacientes. Ou seja, um deles é o morador de Nova Lima.

A informação foi repassada ao portal Estado de Minas, neste sábado, por fronte ligada à família do paciente.

De acordo com a fonte, o resultado do exame toxicológico saiu na sexta-feira, apontando a “presença do dietilenoglicol no sangue” do executivo, de 56 anos. Ele está internado no Hospital Biocor, no bairro Vila da Serra, e o quadro está estável.