A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Saúde, informa à população que Formiga permanece sem um caso confirmado do novo coronavírus, até o momento.

Nesta quinta-feira (9), a Secretaria de Estado de Saúde emitiu Boletim Epidemiológico apresentando os registros da doença em Minas Gerais. Na publicação consta um registro positivo em Formiga. No entanto, a inclusão da notificação foi um equívoco da Secretaria.

Sendo o Laboratório São Geraldo Análises Clínicas, referência na região para a realização do exame para o novo coronavírus (Covid-19) por PCR, em parceria com o Instituto Hermes Pardini, o município de Itapecerica solicitou à equipe do laboratório a coleta de amostras para a realização de exame para Covid-19, visto que um paciente residente no município apresentava sintomas característicos da doença.

A coleta foi feita em Itapecerica e encaminhada para análise. Nesta quinta, a unidade laboratorial recebeu o diagnóstico constando positivo para o novo coronavírus.