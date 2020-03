O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, informou nesse sábado (21) que o exame que fez para detectar se estava com o novo coronavírus deu negativo.

O ministro do STJ estava em isolamento espontâneo desde quinta-feira (19), quando soube que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está com a Covid-19.

Noronha, assim como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estiveram reunidos com Alcolumbre na última segunda-feira (16) para discutir medidas de combate à Covid-19.

“Assim como eu comuniquei o meu isolamento preventivo por ter estado com o presidente do Senado, agora estou comunicando minha negativação”, disse o magistrado. “Isso acalma todas as pessoas que estiveram comigo no início da semana”, acrescentou o presidente do STJ.