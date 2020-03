A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nota à população formiguense na tarde deste sábado (14), sobre o resultado negativo para coronavírus do único caso suspeito registrado na cidade até o momento.

De acordo com a nota, a paciente, que é funcionária da Santa Casa e voltou no início do mês da Itália, não apresenta mais os sintomas gripais, estando liberada para suas atividades normais.

A respeito das informações sobre um segundo caso, a Secretária Municipal informa que a notícia foi divulgada erroneamente pela Secretaria Estadual de Saúde, assim como ocorrido em outras cidades. No entanto é necessário que todos os cidadãos continuem com as ações de prevenção do Covid-19.