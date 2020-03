A Secretaria Municipal de Saúde de Arcos tornou público na tarde dessa sexta-feira (13), o resultado dos dois exames realizados em pacientes suspeitas de terem contraído o Covid-19 na cidade.

A informação é de que os dois casos suspeitos testaram negativo. Os resultados foram emitidos pelo laboratório da Fundação Ezequiel Dias e Hermes Pardini ( FUNED), nesta sexta-feira.

Com os resultados, os casos foram descartados.

Os casos monitorados eram de duas pessoas do sexo feminino, com idades de 22 e 54 anos. Uma delas esteve em viagem pela Europa e apresentou sintomas leves de gripe. A outra teve contato direto com a primeira, que, em seguida, apresentou os mesmos sintomas.